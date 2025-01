Affaire des 125 milliards : Les avocats de Farba Ngom n’ont pas encore « connaissance des faits exacts du dossier judiciaire »

À ce jour, Farba Ngom n’a encore reçu aucune notification officielle de ce qu’on lui reproche. Ceci, alors que le processus de levée de l’immunité parlementaire du député est enclenché. C’est ce qu’a révélé le collectif des avocats du député avec en tête Me Doudou Ndoye lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 16 janvier 2025 dans un hôtel de la place. « Ni Farba Ngom, ni aucun de ces quatre avocats n’a connaissance des faits exacts du dossier judiciaire ouvert par le parquet financier de la République. Moi qui vous parle, je ne sais pas ce qu’il a fait », a martelé Me Doudou Ndoye, le coordonnateur du collectif des avocats constitués par le député.







En ce sens, Me Baboucar Cissé, avocat à la Cour, membre du collectif déclare que le proche du président Macky Sall «n'a jamais eu connaissance d’un rapport qui l’épingle. Il n’a jamais été entendu dans le cadre d’une enquête de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Il n’a jamais été mis en état de connaître et de fournir les éléments concernant les soi-disant affaires signalées, ni sur leur origine, ni sur leur destination ». C’est d’ailleurs pour cela qu’il a constitué ce collectif pour le défendre. Parce qu’il bénéficie de la présomption d’innocence au cas où une procédure judiciaire serait engagée ».







Par ailleurs, le pool des avocats du député du groupe parlementaire « Takku Wallu » exige une enquête préliminaire et invite les Sénégalais, notamment la presse sénégalaise, à s’abstenir des « commentaires inutiles » en attendant de connaître le fond du dossier.







Dimanche 12 janvier, le parquet financier a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire sous les chefs d’inculpations d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d’influence et abus de biens sociaux. L’entame de cette procédure est liée à un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).







Un rapport qui cite Farba Ngom, député et proche de l’ancien président de la République Macky Sall. À la demande du ministère de la Justice, l’Assemblée nationale a enclenché la procédure pour la levée de l’immunité parlementaire du député. En effet, une commission ad hoc, constituée de 11 membres, a été ratifiée ce vendredi.











































































seneweb