Affaire des 52 000 tonnes de riz détournées : huit personnes inculpées

Huit personnes, au total, ont été inculpées à la suite d'une information judiciaire requise par le juge du 6e cabinet, qui instruit l'affaire du détournement d'un stock de 52 000 tonnes de riz. Il s'agit, liste Libération, qui donne l'information, d'A. Zaidan, directeur général de la Senegalese trading company (Stc), d'A. B. Sy, responsable manager de la Société général de surveillance (Sgs), de M. Ba et A. Mbengue, tous deux superviseurs à Sgs, de P. Fall, M. Ndiaye, M. Basse, et M. L. Dramé, magasiniers à Simar.



Après plusieurs retours de parquet, les mis en cause ont été présentés au maître des poursuites, ce vendredi. Ils ont été inculpés sous le régime du contrôle judiciaire, précise le journal. Zaidan et Cie ont été arrêtés suite à une plainte du directeur général de la société Swiss agri trading (Sat, spécialisée dans la commercialisation du riz), Henri Rouzeau. Le plaignant a actionné la justice suite à un audit interne. Le préjudice est estimé à 15 milliards de francs CFA.































































