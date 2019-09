Affaire des 94 milliards de FCfa: Mamour Diallo blanchi par Mouhamed Diaité de la Dgid

Le directeur administratif et du personnel de la Direction générale des Impôts et Domaines (Dgid) a blanchi Mamadou Mamour Diallo dans l’affaire des 94 milliards de FCfa. « On ne peut pas du tout parler de détournement. Pour moi , le détournement, c’est la soustraction frauduleuse de fonds publics des caisses du Trésor », a recadré Mouhamed Diaité sur la RFM.



« Le Directeur des Domaines ne gère pas de fonds publics. Il ne s’occupe que du budget de fonctionnement de sa direction qui ne fait même pas 5 millions de FCfa », a-t-il poursuivi.





Le président du Conseil départemental de Bounkiling précise qu’il ne défend personne et ne combat personne. Mais, il reste d’avis qu’il n’y a pas de détournement de deniers publics dans cette affaire.















