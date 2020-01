Affaire des faux billets : Bougazelli renforce sa défense, prenant pour avocat Me Ciré Clédor Ly.

Le conseil, qui s’était déjà illustré dans l’affaire Khalifa Sall, s’apprête à défendre l’accusé de l’une des affaires de l’année. Reste à savoir quel pourrait être l’impact de sa constitution. Parviendra-t-il à faire vaciller le dossier ?



Le ténor du barreau est rompu aux combats judiciaires très médiatiques. Réputé coriace, Me Ly n’en est pas à son premier procès médiatique. Il était chargé de défendre Karim Wade, en 2012, dans l’affaire de l’enrichissement illicite.



La stratégie actuelle et future de la défense de Bougazelli n'est pas rendue publique. Afin de ne pas risquer de nourrir l'accusation et d'améliorer involontairement les arguments du procureur. L'objectif est de trouver des failles ou des contradictions ruinant le crédit de l'accusatrice.



D’ailleurs, une rencontre entre l’avocat Me Ciré Clidor Ly et son client Bougazelli s'est déroulée la semaine dernière à Rebeuss. Officiellement, il s'agissait de préparer la prochaine audition devant le Doyen des juges.





















dakaractu