Affaire des homosexuels surpris en plein ébat sexuel: Jamra se constitue partie civile

L’Ong Jamra, connue pour son engagement sans faille pour lutter contre certains fléaux sociaux, n’est pas resté longtemps pour manifester son indignation sur l’affaire des deux homosexuels surpris hier, en plein ébat sexuel, sur la terrasse de la mosquée Amitié-Baobabs-Karack.



Ainsi, Mame Mactar Guèye qui ne parvient pas à digérer les actes contre-nature, a décidé de saisir la justice pour que, dit-il, ces deux mis en cause soient sévèrement condamnés.



«Jamra se constitue partie civile, par le biais de son avocat Maître Moussa Sarr et poursuivra cette affaire jusqu’au bout, afin que tous ces pervers qui ont profané et souillé ce haut lieu de culte, soient poursuivis et sévèrement sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture : O. Diallo (35 ans) pour “actes contre nature”, “pédophilie”, “détournement de mineur”, “profanation d’un lieu de culte” et D. Camara (16 ans), pour actes contre nature», informe Jamra, dans une note postée sur sa page Facebook.