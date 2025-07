Démantèlement d’un vaste réseau spécialisé dans la fabrication de faux documents administratifs- Un individu arrêté par la gendarmerie !

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, définie par le Haut-commandement de la Gendarmerie nationale, la Brigade de Recherches de Dakar a mené, le vendredi 4 juillet 2025, une opération de démantèlement d’un vaste réseau spécialisé dans la fabrication de faux documents administratifs.



Cette action fait suite à une enquête minutieuse menée à partir de renseignements précis.

Elle a permis l’interpellation, en flagrant délit, d’un individu pour faux, usage de faux, contrefaçon et altération de documents administratifs.



L’intervention a également conduit à la découverte, à son domicile, d’un véritable atelier clandestin équipé de matériels sophistiqués destinés à la production de documents frauduleux.



Le bilan des saisies se présente comme suit :

- Une (01) machine de confection de fausses cartes ;

- Deux (02) imprimantes ;

- Un (01) onduleur ;

- Une (01) table de travail ;

- Trente-huit (38) talons vierges ;

- Soixante (60) laminas, habituellement disponibles uniquement auprès du Bureau des passeports ;

- Sept (07) faux passeports, dont un de nationalité bissau-guinéenne:

- Quatre (04) faux permis de conduire;

- Un (01) cachet portant l’intitulé du ministère de l’Équipement et des Transports terrestres ;

- Une (01) fausse licence de football ;

- Une (01) fausse carte nationale d’identité ;

- Un (01) faux visa Schengen ;

- Une (01) fausse carte d’import-export ;

- Une (01) fausse carte d’identité gambienne ;

- et divers autres matériels utilisés dans le processus de falsification.



L’enquête suit son cours