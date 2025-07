Madiambal Diagne convoqué par la... police !

Selon des informations de dakarposte, l'ancien greffier , devenu journaliste, a été convoqué par les redoutés mais redoutables limiers de la brigade Brigade Spéciale de Lutte contre la Cybercriminalité (BSLC).





Aux dernières nouvelles, Madiambal Diagne, tenu de déférer ce jour à la convocation , a fait un post pour révéler ce qui suit : "Je suis convoqué par la Police. J'ai demandé, au chargé de l'enquête, le Lieutenant Diallo de la Cybercriminalité, l'objet afin de préparer des documents et preuves au besoin. Il a indiqué ne pouvoir me le dire. Rv demain à 10h. J'y serai sans savoir ce qui me serait reproché."



Motif de sa convocation? Mystère et boule de gomme pour le moment. Car, nos radars fureteurs, qui disent ne rien biter (entendez ne rien comprendre) "creusent" aux fins d'en savoir davantage.





Affaire à suivre...