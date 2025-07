Khadim Ba maintenu en prison malgré le rapport d’expertise qui lui est favorable

L’affaire Khadim Ba contre la Douane Sénégalaise a connu une nouvelle tournure en fin de semaine. Khadim Ba est maintenu en prison par le juge qui a rejeté sa requête en annulation et mainlevée du mandat de dépôt. Ceci, malgré un rapport d’expertise qui est largement favorable.



En effet, après son audition dans le fond, les avocats de l’homme d’affaires Khadim Ba ont introduit une requête en annulation en demandant une mainlevée du mandat de dépôt soulevant des vices de procédure dans la déroulement de l’enquête douanière qui a abouti à l’arrestation du patron de Locafrique.

Les avocats de Khadim Ba avaient saisi le juge financier pour qu’il annule la procédure après les résultats du rapport d’expertise commandé par le juge financier lui-même.



Le rapport, largement détaillé dans la presse et par l’avocat de Khadim Ba, Me Djiby Diallo a révélé que les importations des bateaux a été faite non pas par Khadim Ba qui n’est ni importateur, ni transitaire, encore moins une banque, et qu’il ne pouvait donc être tenu responsable des faits allégués. Le rapport de l’expert a révélé que les bateaux ont été importés, déclarés et payés par la Société Africaine de Raffinage (SAR).



Mieux encore, face au juge, Khadim Ba a soutenu que si infraction il y avait, elle ne relèverait ni de sa société Dermond Oil, ni de Locafrique, mais plutôt de la Société africaine de raffinage (SAR) qui est l’importateur.



Après toutes les révélations contenues dans le rapport qui aurait blanchi Khadim Ba, les avocats avaient déposé le 16 juin une demande de mainlevée du mandat de dépôt indiquant que la Douane avait fait du faux dans les PV sur les infractions imputées à l’homme d’affaires et qui lui ont valu à ce jour, 9 mois de détention.



Les avocats, dans leur requête, ont démonté toutes les accusations portées à leur client Khadim Ba et ont indiqué qu’une remise en liberté ne pourrait être que justice pour ce cas.



Malgré tout ça, le procureur financier a donné un avis défavorable à la requête. Il a été suivi dans cette logique par le juge qui n’a pas jugé suffisant les arguments des avocats pour libérer Khadim Ba. Il a donc, rejeté la requête.







Les avocats de Khadim Ba ne comptent pas lâcher l’affaire parce qu’ils prévoient de combattre jusqu’à l’éclatement de la vérité et la libération de leur client qu’ils considèrent comme innocent des accusations dont il fait objet.



















































rewmi