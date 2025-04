Affaire du bateau d’engrais détourné : inculpés pour recel, Aziz Ndiaye et son frère cautionnent trois villas situées à Ngaparou

L’homme d’affaires Aziz Ndiaye et son frère Massata Ndiaye étaient, ce lundi 7 avril, face au juge du deuxième cabinet, chargé de l’affaire du bateau d’engrais détourné. Ils ont été inculpés pour recel, même s’ils contestent «totalement» les accusations, selon leur avocat, repris par Libération.







Les mis en cause sont repartis libres du bureau du magistrat instructeur. Le premier a obtenu une liberté provisoire et le second a été placé sous contrôle judiciaire, précise le journal.







La même source renseigne que les deux frères ont déposé solidairement en guise de caution trois villas situées à Ngaparou. Cette initiative les a sûrement sauvés d’un placement sous mandat de dépôt.







Libération informe que les deux figures clés de ce dossier sont en fuite depuis 2021. Il s’agit de L. Ngom et A. Sy. Ils sont soupçonnés, d’après le quotidien d’information, «d’avoir été les principaux organisateurs de l’opération en ayant revendu une grande partie de la cargaison à des acheteurs maliens. Ils font l’objet de mandats d’arrêt internationaux émis par le juge du deuxième cabinet».



















































Seneweb