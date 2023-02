Affaire du rapport sur la gestion des fonds COVID 19: Le procureur de la République, Amadou Diouf, inflige une leçon de sagesse à ses détracteurs

On a porté tous les griefs possibles contre l'actuel maitre des poursuites (entendez le Procureur de la République), relativement à son attitude face aux dossiers à lui transmis par qui droit et qui nécessiteraient une enquête et, corrélativement une possibilité de poursuite et de condamnation des sujets incriminés. Le plus récent de ces dossiers concerne la gestion des fond Covid 19.

Depuis sa publication, beaucoup d’esprits sceptiques ont juré sur tous les toits que rien ne va se passer. Que monsieur le Procureur ne s’avisera jamais à faire ce qu’il doit faire.

L’évolution très récente de la gestion de ce dossier vient pourtant prouver le contraire.

En effet, contre toute attente, monsieur le Procureur a sorti une note rédigée avec une fermeté exemplaire, pour dire à qui veut l’entendre que toute personne impliquée dans ce que certains nomment le " carnage financier du siècle" sera poursuivie, et si nécessaire condamnée.

En toute logique, nous attendons donc que les oiseaux de mauvais augure ressortent de leur nid noir pour reconnaitre qu’ils avaient tout faux, et par conséquent féliciter leur " ami numéro 1", monsieur le Procureur de la République, Amadou Diouf.









njaydakarposte@gmail.com