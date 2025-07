Il écrit avec ses pieds. Il est major de son centre au bac 2025: La lecon de Pape Natango

L’histoire de Pape Natango est bien plus qu’un simple récit de réussite scolaire. C’est une leçon de courage et de persévérance. Élève en situation de handicap, il écrit avec ses pieds. Et pourtant, il vient de décrocher son baccalauréat en série S2 avec la mention Bien, en se classant major de son centre d’examen, Ngane Saer à Kaolack.



Ce n’est pas un fait isolé : déjà au BFEM, il avait été premier de son centre. Son parcours scolaire exceptionnel témoigne d’une constance remarquable, avec des moyennes jamais inférieures à 17/20.



Une réussite individuelle portée par un engagement collectif

Depuis huit ans, l’association JOKOO SÉNÉGAL / DEUTSCHLAND l’accompagne sans relâche, avec le soutien de la Fondation CARITAS OSNABRÜCK. Sous la direction du président M. Vieux Guédel Mbodji et du manager général Alioune Marone, ces partenaires ont mis en œuvre une stratégie d’inclusion éducative qui porte aujourd’hui ses fruits.



Un appel à l’action pour l’éducation inclusive

L’association JOKOO renouvelle son appel aux autorités pour l’application intégrale de la Loi d’Orientation Sociale, afin de garantir à tous les enfants en situation de handicap un accès équitable à l’éducation. Elle salue aussi M. Samba Diakhaté, Inspecteur d’Académie de Kaolack, pour son engagement en faveur de l’éducation inclusive.



Une fierté nationale

Pape Natango, devient une figure inspirante de la jeunesse sénégalaise. À travers sa ténacité et son excellence, il incarne un modèle d’espérance, rappelant à tous que le handicap n’est pas une limite, mais un défi à surmonter.





































































igfm