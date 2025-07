FDSUT : Fatou Blondin au coeur d’une gestion népotiste

Ndèye Fatou DIOP Blondin, directrice générale du Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT) depuis juin 2024, est actuellement au cœur d’une polémique. Elle est accusée de népotisme, de recrutements irréguliers et de gestion opaque des ressources de l’institution, selon les informations rapportées par le quotidien Les Échos.



Parmi les griefs formulés à son encontre figure la location d’un véhicule de fonction, un 4×4 Toyota Prado, pour un coût journalier de 118 000 FCFA sur une période de plus de deux mois. Cette dépense est jugée excessive par certains, notamment au regard d’un décret présidentiel de 2021 qui encadre l’utilisation des véhicules administratifs.



Par ailleurs, des mesures considérées comme répressives envers des délégués syndicaux ont été dénoncées en interne. Ces restrictions seraient perçues comme des représailles ciblées.



La réponse de Ndèye Fatou DIOP Blondin





Actuellement en mission officielle à l’étranger, Ndèye Fatou DIOP Blondin a réagi à ces accusations par le biais d’une note datée du 30 juin. Elle y réfute l’ensemble des allégations, affirmant que les recrutements ont été effectués « conformément à la réglementation » et « fondés sur le mérite ».















































rewmi