Affaire imam Tall : Ces indices suspects relevés par l'autopsie !

Après l'autopsie du corps de l'imam Thierno Tidiane Tall, le certificat de genre de mort établi par le légiste a confirmé les premier constats effectués par les enquêteurs. D'abord, le légiste a signalé que le corps était entier, pour ne pas dire qu'aucune partie ne manquait. Ensuite, il a souligné «'absence de lésions » sur la dépouille. De plus, il a relevé l’absence de signe de noyade, même si le corps a été retrouvé dans un bassin, renseigne Libération. Ce qui semble contradictoire.



Le journal renseignait, hier vendredi, que les policiers n'avaient noté, à première vue, aucune trace de violence ni de blessure sur la dépouille. De plus, le défunt portait toujours sa montre à la main gauche, son turbanide couleur bleue claire autour du cou et une bague (majeur gauche). Son chapelet se trouvait encore dans la poche gauche de son Djalaba de couleur bleue claire et, son bonnet, était près de la dépouille.