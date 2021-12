Affrontements à l’Ucad : L’étudiante Oulimata Dia décède suite à un malaise

Les affrontements entre forces de l’ordre et étudiants de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) auraient fait une victime collatérale.



En effet, une étudiante du nom d’Oulimata Dia, inscrite en Licence 3 à la faculté des Sciences juridiques et politiques (FSJP) a eu un malaise, ce mercredi 15 décembre, lors des épreuves de Droit international public à la Fac. Elle a rendu l’âme, hier jeudi 16 décembre.



Selon certaines indiscrétions, la victime, qui serait asthmatique, aurait inhalé les gaz des bombes lacrymogènes qui étaient lancées un peu partout dans l’université, entre lundi et mercredi.













































seneweb