Affrontements violents en mer entre pêcheurs à Thiès : Un communiqué du Parquet de Thiès évoque des interpellations et appelle au respect de la paix publique

Suite à ces incidents, des investigations exhaustives ont été immédiatement menées, ce qui a abouti à l'interpellation d'une vingtaine de personnes à Cayar et plus d'une dizaine à Mboro. Les procédures judiciaires ouvertes font l'objet d'un traitement en fonction de la gravité des actes commis.Dans son communiqué, l'Autorité judiciaire exprime l'espoir d'un retour à la normale, tout en adressant une mise en demeure ferme aux potentiels contrevenants, les exhortant à respecter la paix publique et l'intégrité physique des personnes et des biens.Le communiqué du Parquet de Thiès met en lumière la nécessité de préserver l'ordre public et de faire respecter la loi dans le contexte de ces affrontements en mer et souligne l'engagement des autorités judiciaires à prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité et la tranquillité publiques dans la région.leral