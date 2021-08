Afghanistan : la communauté internationale "a mal évalué" la situation selon Berlin

Face à l'offensive fulgurante des talibans, et leur prise de pouvoir an Afghanistan, la panique a gagné une partie de la population. Beaucoup tentent de fuir le pays, pour échapper au nouveau régime que le mouvement islamiste promet de mettre en place.



"Pour l'avenir, j'appelle à la fin immédiate de la violence, au respect des droits de tous les Afghans et au respect par l'Afghanistan de tous les accords internationaux contractés par le pays" a lancé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.



"Les prochains jours seront décisifs. Le monde nous regarde. Nous ne pouvons et ne devons pas abandonner le peuple afghan" a-t-il ajouté.



Le désengagement des Etats-Unis ces dernières semaines a rendu possible le retour des talibans à Kaboul. L'amertume est grande au sein de la communauté internationale, notamment en Allemagne. Au cours des 20 dernière années, Berlin a déployé 150 000 hommes au total dans le pays.



La chancelière Angela Merkel a exprimé sa frustration et évoqué des raisons "de politique intérieure" pour le retrait américain. "Pour tous ceux qui ont tenté d'oeuvrer au progrès et à la liberté" dans ce pays "surtout les femmes, ce sont des événements amers", a-t-elle déclaré devant des cadres de son parti, selon des propos rapportés par des participants à l'AFP.



"Il est désormais acquis qu'Al-Qaïda ne peut plus mener d'attaques contre les États-Unis depuis l'Afghanistan, comme ils l'ont fait le 11 septembre 2001" a-t-elle dit. "Mais tout ce qui a suivi n'a pas été aussi réussi et n'a pas été réalisé de la manière dont nous l'avions prévu".



De son côté, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de deux avions de transport militaires pour rapatrier les Français encore présents en Afghanistan. Le président français a également évoqué la gestion de prévisible "des flux migratoires irréguliers importants" vers l'Europe.





"Nous porterons en lien avec la République** fédérale d'Allemagne et avec d'autres États europeens, une initiative pour construire sans attendre une réponse robuste, coordonnée et unie" a-t-il annoncé lors de son allocution télévisée. "L'Afghanistan ne doit pas redevenir le sanctuaire du terrorisme qu'il a été**" a-t-il ajouté.



Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé les pays du G7 à se réunir lors d'un sommet virtuel dans les prochains jours, pour aboutir à une approche unifiée sur la question de l'Afghanistan.