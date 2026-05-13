Africa Forward : Macron veut une nouvelle relation économique pour enrayer le divorce avec l'Afrique

Le sommet Africa Forward vise à créer "un continent inédit dans ce qui était la relation de la France avec l'Afrique", résume le président Français Emmanuel Macron.Mardi 12 mai s'est conclu ce rendez-vous entre une quarantaine de pays africains et la France à Nairobi, au Kenya.



Parmi les participants se trouvaient plusieurs pays francophones comme le Sénégal, le Gabon, La Côte d'Ivoire et le Rwanda, mais aussi des pays anglophones comme le Nigéria, le Ghana, la Zambie et le Botswana.



Pour la première fois, c'est dans un pays anglophone que les discussions ont eu lieu. Au cœur du programme, des débats sur la jeunesse, le sport, la culture, mais surtout les affaires.



En clôture de l'évènement, le président français a annoncé un total de 23 milliards d’euros sur le continent africain, divisé entre des compagnies françaises et africaines. 14 milliards d’investissements sont issus d'entreprises françaises, publics et privés, et 9 milliards de compagnies africaines.





Les principaux secteurs visés sont la transition énergétique, avec 4,3 milliards d’euros, le numérique et l’intelligence artificielle, pour 3,76 milliards, l’"économie bleue" liée aux océans, pour 3,3 milliards, mais aussi l’agriculture et la santé.



En insistant sur un système d'investissement dans les relations françaises avec le continent et en developpant les liens avec l'Afrique anglophone, Emmanuel Macron veut dessiner une nouvelle relation entre la France et les pays africains. Objectif : s'éloigner du système de "Françafrique" basé sur des relations privilégiées, et souvent inégalitaires, entre l'hexagone et ses anciennes colonies.



L'Afrique "est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un pré carré, où les dirigeants d'entreprises auraient, en quelque sorte, tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, c'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque," a déclaré le président français.





Un sentiment qu'exprime également le président Kenyan William Ruto, coorganisateur de l'évènement. Dans son discours devant les chefs d'État mardi, il a mentionné la souveraineté huit fois. Pour lui, les relations entre la France et les pays africains "ne doit pas reposer sur la dépendance, mais sur l'égalité souveraine ; non pas sur l'aide ou la charité, mais sur des investissements mutuellement avantageux ; et non pas sur l'extraction ou l'exploitation, mais sur des engagements gagnant-gagnant."



Cette nouvelle doctrine française, qui s'éloigne de ses relations historiques avec ses anciennes colonies s'illustre dans la relation du pays avec le Kenya. En dix ans, le nombre d'entreprises françaises a quadruplé dans le pays d'Afrique de l'Est. Les deux pays ont d’ailleurs signé, dimanche 10 mai, plus d'un milliard d'euros d'investissements, dont 700 millions pour l'armateur français CMA CGM.





Enrayer le divorce entre l'Afrique et la France



Réinventer la relation entre la France et les pays africains semble une priorité alors que les relations entre l'hexagone et ses anciennes colonies se sont dégradées dans les dernières années. La présence militaire, historiquement très forte, du pays en Afrique de l'Ouest s'étiole depuis les putschs de 2020 à 2023 dans les pays sahéliens et le retrait des troupes françaises du Sénégal en juillet dernier.





Les relations avec le Mali, Burkina Faso, et Niger, absent du sommet Africa Forward, sont particulièrement dégradées. Les trois pays ont pendant des années décrit l'approche française comme humiliante et autoritaire.



Mais le sentiment antifrançais grandit partout sur le continent main dans la main avec la réussite de politiques plus nationalistes, une réalité que Paris a eu du mal à appréhender. En 2020, alors que les tensions montaient au Sahel, les chefs d'État du G5 Sahel ont été conviés à se rendre à une réunion à Pau, en France, par Emmanuel Macron. L'invitation a pour de nombreux africains été vécu comme une convocation à revenir dans le giron français.