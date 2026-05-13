FIN DE SÉJOUR À NAIROBI : LE PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE REGAGNE DAKAR À L'ISSUE DU SOMMET AFRICA FORWARD

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a quitté ce mercredi Nairobi, en République du Kenya, à destination de Dakar, au terme de sa participation au Sommet Africa Forward : Partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance, tenu du 10 au 12 mai 2026 dans la capitale kényane.



Co-organisé par le Kenya et la France, ce rendez-vous de haut niveau a réuni plusieurs chefs d’État et de gouvernement, des responsables d’institutions internationales, des dirigeants d’entreprises ainsi que des acteurs de l’innovation autour des enjeux de croissance durable, de souveraineté économique et de transformation du continent africain.



Au cours des travaux, le Chef de l’État a porté la vision du Sénégal en faveur d’une Afrique souveraine, innovante et pleinement engagée dans la définition des grands équilibres économiques et stratégiques mondiaux. Il a pris part à la cérémonie officielle d’ouverture au Kenya International Convention Center, aux côtés de plusieurs dirigeants africains et internationaux, ainsi que du Secrétaire général des Nations unies.



En marge du sommet, le Président de la République a eu plusieurs entretiens bilatéraux avec des partenaires institutionnels, économiques et diplomatiques. Il s’est notamment entretenu avec Madame Kristalina Georgieva, Directrice générale du Fonds monétaire international, autour de la situation économique internationale et des mesures engagées par le Sénégal pour préserver la résilience de son économie face aux tensions mondiales.



Le Chef de l’État a également rencontré Monsieur Antoine de Saint-Affrique, Directeur général de Danone, accompagné de Monsieur Bagoré Bathily, Président-directeur général de La Laiterie du Berger. Les échanges ont porté sur le développement des filières locales, la transformation agroalimentaire et le renforcement des investissements productifs au Sénégal.



Sur le plan diplomatique, le Président Bassirou Diomaye Faye a eu des audiences avec le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, ainsi qu’avec le Président de la République du Botswana, Duma Boko, dans la perspective du renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre les États africains.



Le Chef de l’État a par ailleurs co-présidé, avec le Premier ministre de Maurice, une table ronde de haut niveau consacrée à l’économie bleue. À cette occasion, il a plaidé pour une gouvernance durable des ressources marines et fluviales, conciliant protection de l’environnement, développement économique et partage équitable des revenus issus des écosystèmes maritimes.



Le Président de la République a également réaffirmé l’engagement du Sénégal en faveur du rayonnement sportif et culturel du continent, à travers l’organisation à Dakar des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, premier événement olympique organisé sur le sol africain.



Cette participation au Sommet Africa Forward a permis au Sénégal de consolider ses échanges avec plusieurs partenaires internationaux et de mettre en avant ses priorités stratégiques en matière de souveraineté économique, d’innovation, de transition écologique et d’intégration africaine.

