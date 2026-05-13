Détournement de fonds à la Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide- Plusieurs anciens responsables de la DER convoqués à la BR de gendarmerie de Dakar !

Dakarposte tient de sources concordantes que l'enquête sur le détournement de fonds à la Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide (DER/FJ) a pris une tournure sérieuse avec l'implication de la gendarmerie, précisément de la brigade de recherches de Dakar.



Des informations fiables en notre possession, il s'avère que plusieurs anciens responsables de la DER ont été discrètement "cuisinés" ( entendus) sur PV par cette unité de la maréchaussée sise à un jet de pierre de l'avenue Faidherbe.



Il nous revient que ces convocations concernent une procédure enclenchée par Dame Justice, confiée à la BR de la gendarmerie, suite à l’exploitation du rapport de l’Inspection générale d’État (IGE) portant sur la gestion de la DER/FJ entre 2018 et 2024.



Dans la foulée, nous avons pu glaner de nos radars fureteurs, au parfum de tout ce qui se trame sous nos cieux et même au delà de nos frontières que les pandores de la BR de Dakar ont initié plusieurs auditions .



Aux dernières nouvelles, la procédure à l'actif des enquêteurs vise des bénéficiaires de financements (dont certains occultes), entre autres directeurs de la DER...



Aussi, avons-nous appris que l'enquête sur la gestion de la Délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) au Sénégal, confiée à la gendarmerie et à la Division des Investigations Criminelles (DIC), suscite de vives réactions et inquiétudes. La cause? Cette procédure vise à traquer les "mauvais payeurs" qui ont bénéficié de financements sans jamais rembourser, une situation qualifiée de détournement de deniers publics par les nouvelles autorités.



La DER/FJ a lancé une traque judiciaire contre les bénéficiaires de prêts qui ne respectent pas leurs engagements, avec des dossiers impliquant des projets fictifs ou, entre autres, la revente d'équipements financés.



Des premières arrestations ont eu lieu, comme celle d'un agent à Ziguinchor pour un détournement de près de (28 millions de FCFA (un montant de 27 849 000 FCFA exactement). Des vendeurs de bétail ont également été interpellés pour non-remboursement.



D'autres arrestations et non des moindres sont annoncées ...



Affaire à suivre...