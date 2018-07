Agression Yaxam Mbaye- La Cojer de Dakar-Plateau demande pardon

Après l’agression du directeur général du quotidien national « Le Soleil » et membre de l’Apr, Yakham Mbaye, par Serigne Fallou Dione, la jeunesse dudit parti de Dakar Plateau demande la clémence de la justice.



En conférence de presse ce mercredi 25 juillet 2018, la Cojer de Dakar-Plateau « souhaite qu’il recouvre la liberté afin de retourner auprès de sa famille. Mais, elle se démarque de tout acte de violence, quel que soit sa nature tout en regrettant le comportement irresponsable de notre camarde et frère Serigne Fallou Dione » regrettent les jeunes républicains.



L’occasion faisant le larron, les jeunes républicains « ont salué l’esprit de dépassement du ministre Yakham Mbaye et le secrétaire général Saliou Kéïta qui étaient en froid» se félicitent les jeunes du parti présidentiel.