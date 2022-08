Agression avortée à la Medina: Trois jeunes tombent dans les filets de la Police

I. Diallo chauffeur, I. Ba tailleur et El H. Diamanka restaurateur croupissent actuellement en prison pour vol en réunion commis la nuit. Ils ont été surpris par les éléments de la Brigade de recherches de la Police de Médina, au cours d’une opération de patrouille, en train d’agresser un certain A. Faye. Conduits au poste, ils ont été déférés au parquet.



Les faits remontent au 15 août dernier vers 05 heures du matin. Gérant d’un parking, le sieur Faye rejoignait son domicile situé à la rue 37 angle 22. Mais arrivé à hauteur de Sahm Notaire, un homme qui n’est personne d’autre que I. Diallo surgit et lui verse une solution liquide sur les yeux. Interrogé sur ses actes par A. Faye, I. Diallo abreuve ce dernier d’injures. Il s’est alors ensuivi une bagarre au cours de laquelle I. Diallo a soustrait à A. Faye son téléphone portable IPhone 08 S et la somme de 8.000 Fcfa.



Moment alors choisi par d’autres amis de l’agresseur, I.Ba et ElH. Diamanka, respectivement tailleur et restaurateur, pour s’inviter à la bagarre en neutralisant A. Faye pour le rouer de coups de poing. C’est sur ces entrefaites que les hommes du commissaire Abdou Sarr qui étaient en patrouille dans les alentours sont tombés sur la scène. Ils interviennent et réussissent à neutraliser les agresseurs. Interpellés, les trois amis nient être des voleurs agresseurs. Mais, ils ont été confondus par la découverte du téléphone portable dans l’une des poches de I.Diallo. Ce qui a motivé leur conduite au commissariat du quatrième arrondissement de la Médina. Interrogés sur leurs agissements délictuels, ils ont peiné à convaincre avec leurs explications.



Ainsi, au terme de leur garde à vue, I. Diallo, I. Ba et El H. Diamanka ont été déférés au parquet pour flagrant délit de vol en réunion commis la nuit avec violence.