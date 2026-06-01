Ahmadou Al Aminou Lô livre le message du président : « La patrie et la République au-dessus de toute considération partisane »

Dans une déclaration publique, M. Lô a livré le message du président Bassirou Diomaye Faye avant d’annoncer la liste. Il a d’abord rappelé avoir été nommé à la fonction de Premier ministre le lundi 25 mars 2026. « Je réitère ma gratitude à Dieu et ma reconnaissance au chef de l’État pour cette marque de confiance », a-t-il déclaré.



Selon lui, la formation du gouvernement s’est faite « après les consultations d’usage avec toutes les personnes concernées, dont le président du parti PASTEF ». Référence directe à Ousmane Sonko, alors que PASTEF a annoncé quelques heures plus tôt qu’il ne participerait pas à l’exécutif.



Le Premier ministre a ensuite transmis la feuille de route du chef de l’État. Pour Bassirou Diomaye Faye, « un homme d’État doit veiller en toutes circonstances à ce que la patrie et la République soient toujours au-dessus de toute considération partisane ».



Le Président reste « fermement attaché, d’une part, à la fidélité à l’esprit du projet ‘Diomaye est président’, et d’autre part, à l’esprit et à la lettre de la vision Sénégal 2050 ». Objectif affiché : « mobiliser toutes les forces vives de la nation » pour atteindre les priorités de politique publique « les plus critiques et urgentes ».



Conformément à l’article 53 de la Constitution, « le Président de la République, sur proposition du Premier ministre, a nommé les ministres et fixé la composition du gouvernement ». Les 30 ministres nommés devront donc conduire l’action gouvernementale dans ce nouveau format.



Le Premier ministre a conclu son allocution par une citation du Coran : « Consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t’es décidé, confie-toi donc à Dieu. Dieu aime en vérité ceux qui lui font confiance. »



La liste complète des ministères et des titulaires est attendue dans les prochaines minutes. Sans ministre PASTEF, ce gouvernement marque une rupture dans l’architecture du pouvoir et ouvre une nouvelle phase de cohabitation entre la Présidence et la majorité parlementaire.













































Igfm