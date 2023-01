Aida Mbodj : « Macky Sall est victime de son entourage… »

Parmi les membres de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, Aida Mbodj n’a pas manqué de tirer sur le Président Macky Sall qu’il estime victime de son entourage. Du rapport de la Cour des comptes, de la détention des prisonniers politiques jusqu’à l’affaire Pape Alé Niang, la lionne de Baol, a listé tant de manquements qui font selon elle, que Macky Sall doit avoir l’obligation de se ressaisir : «Macky Sall est bien victime de son entourage qui ne cesse de montrer son incompétence et ses manquements. En tant que dirigeant, il ne doit pas être passif sur ces actes. Il faut que cela cesse. Et nous avons les armes pour faire tomber ce régime. Il nous faut nous mobiliser et lui demander de respecter la reddition des comptes, de libérer les détenus politiques…» invite l’ancienne parlementaire qui n’a pas omis la question du troisième mandat. Selon Aïda Mbodj, Macky Sall ne doit même plus y penser» dira le membre de la conférence des leaders de YAW à l’occasion du point de presse de ce mercredi.