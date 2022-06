Aïda Mbodj dans ‘L’Entretien’ : « Macky Sall et son régime ont très tôt montré leurs limites. Ils n’ont ni idéal ni principes… »

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 26 Juin 2022 à 15:30

Elle est surnommée «la Lionne du Baol» et a réussi à s’imposer sur le landerneau politique par sa combativité, sa bravoure et son engagement pour la cause féminine. De militante socialiste aux côtés du Président Abdou Diouf avant l’alternance de 2000, elle finit par être une des icônes du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) dans son Baol natal. Dans cet entretien avec Dakaractu, la présidente du parti And Saxal Liguey lâche ses mots sans complaisance. De son parcours socialiste, à son implication dans la cause libérale avec le PDS jusqu’à son engagement avec la coalition Yewwi Askan Wi, Aïda Mbodj fait la radioscopie de la dynamique politique au Sénégal. Mais, c’est sans omettre de faire le bilan des 10 ans de règne du président Macky Sall.