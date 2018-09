Aïda Ndiongue rallie le Macky- Quand le temps donne encore raison à Dakarposte

L’ex-sénatrice libérale s’apprête à rejoindre la mouvance présidentielle. Pour preuve : après avoir mis sur pied le Réseau des amis et sympathisants de Aïda Ndiongue, celle qui a gelé ses activités au Pds depuis longtemps, a chargé sa fidèle collaboratrice Oumou Salamata Tall de rôles pour qu’elle redistribue les cartes d’adhésion à ladite structure aux populations du Fouta, notamment celles qui soutiennent l’action politique du président Macky Sall.



Tâche dont s’acquitte cette dernière au moment où ces lignes écrites. Mieux, la walo walo va très prochainement organiser un méga-meeting pour annoncer son ralliement au grand public. C'est en substance l'information lue sur dakaractu.



Pas plus tard que le mardi 19 Juillet 2018 dernier, dakarposte, le site des exclusivités écrivait ce qui suit:



Dans la journée de demain, mercredi 18 juillet, madame Aïda Ndiongue, l’ex-égérie de Karim Wade va recevoir à déjeuner les membres de son réseau dénommé RASAD (Réseau des amis d’Aïda Diongue). Selon des sources de dakarposte, la dame profitera de ce déjeuner pour informer ses partisans, du moins ses intimes de son intention de rejoindre, ou à tout le moins se rapprocher de Macky Sall.



Nos sources avancent que madame Diongue ne se sent plus du côté du Pds car elle ne comprend pas que le parti insiste tant sur la candidature de Karim Wade alors que manifestement ce dernier ne pourra pas se présenter pour différentes raisons, surtout que pèse sut lui la menace de le renvoyer en prison pour exécuter une contrainte par corps concernant sa condamnation par la Crei, l’amende qui lui avait été infligée et qu’il n’a toujours pas honorée.



Qui plus est, certaines sources avancent que madame Diongue est coincée car elle serait dans la dèche et souhaite se relever de ses déboires financiers.



Avéré ou pas, la bonne dame entend étaler sa force de frappe, autrement dit démontrer sa représentativité. En clair, dakarposte tient de bonnes sources qu'Aïda Ndiongue compte mobiliser ses partisans au Grand Théatre de Dakar. L'évènement est prévu au mois de Septembre prochain.



On y verra plus clair dans les jours à venir.