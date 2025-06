«Elle cherche un peu de…» : la nouvelle vie de Nabou Lèye

Les vidéos ont fait polémique. Sur Instagram et sur Tik Tok, Nabou Lèye apparait souriante. Moulée dans une taille basse qui épouse ses courbes. Dansant sur du Wally Seck ou du Ashs The Best. La censure populaire gronde : «Une honte», «Elle n’a aucun respect», «Comment peut-elle danser après ce qu’elle a vécu»…



C’était la première apparition publique de Nabou Lèye depuis sa liberté provisoire, obtenue en novembre dernier, au bout de deux mois en prison dans le cadre de l’instruction du double meurtre qui a emporté son ami danseur Aziz Dabala et le neveu de ce dernier, Wally. Dans ce dossier, elle est inculpée pour association de malfaiteurs et complicité d’assassinat, soupçonnée d'avoir été en contact avec les tueurs le jour du drame.



En revenant ainsi furtivement au-devant de la scène, la danseuse et actrice (série «Emprises») donne l’impression de n’éprouver aucune tristesse pour la mort de Aziz Dabala qu’il appelait affectueusement «papa». Ce dernier l’aurait introduit dans le monde de la danse et des séries télé. Tous les deux revendiquaient une proximité et une complicité qu’ils avaient l’habitude d’exposer au grand jour.



Mais ces réactions hostiles trahissaient une méconnaissance du sentiment profond de Nabou Lèye à propos de la mort de Aziz Dabala. Ce sont ses proches qui l’affirment dans un long article que L’Observateur lui a consacré dans son édition du vendredi 20 juin. «Ils avaient une relation fusionnelle, observe l’un d’entre eux. Ils ont grandi ensemble, construit leur carrière en tandem. Sa mort, elle ne s’en remet pas.»



Un ami appuie : «Les gens la jugent parce qu’elle ne pleure pas en direct, parce qu’elle essaie de respirer un peu. Mais ils ne savent pas ce qu’elle vit vraiment.»



Un autre croit savoir que Nabou Lèye «cherche juste un peu de lumière dans sa nuit». Qu’«elle veut juste le droit d’exister, sans avoir à se justifier à chaque instant».



Depuis sa sortie de prison, la nouvelle vie de l’actrice alimente les rumeurs. «Certains ont prétendu qu’elle s’était enfuie aux États-Unis. D’autres, qu’elle s’était mariée en secret», énumère L’Observateur. «Elle lit ces ragots avec une douleur muette, souffle un proche. Mais elle ne riposte pas. Elle ne veut pas s’enfoncer davantage. Elle veut juste qu’on la laisse tranquille, qu’on lui laisse une chance de respirer.»



Nabou Lèye vit désormais recluse, selon le quotidien du Groupe futurs médias. Plus de tournages de série ou de clip, plus de réseaux sociaux, plus de spectacle… En plus de la douleur d’avoir perdu un être cher et exposée à un procès devant la chambre criminelle, elle est privée de son gagne-pain, isolée socialement.



L’Observateur rapporte qu’elle habite dans un endroit discret en banlieue. Qu’elle vit avec sa mère, «qui est aujourd’hui l’un de ses rares soutiens quotidiens». «Elle ne sort quasiment jamais, sauf cas de nécessité extrême. Même aller au marché est devenu une épreuve», affirme un proche.



Le journal ajoute : «Les rares où elle met un pied dehors, c’est avec un foulard bien enfoncé sur la tête, des lunettes noires, le visage masqué.»



Chaque mois, révèle un de ses avocats, Nabou Lèye se présente devant le juge, histoire de respecter les conditions de la liberté provisoire. La robe noire confie que depuis l’éclatement de l’affaire, sa cliente applique, «avec une rigueur admirable», ses consignes comme ne jamais s’exprimer dans les médias et respecter scrupuleusement le secret de l'instruction.





























































seneweb