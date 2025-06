Mairie de Ziguinchor : L’Ofnac enquête sur un cas détournement

La mairie de Ziguinchor (sud), au cœur d’un scandale portant sur un présumé détournement de fonds publics. L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), en alerte, a dépêché une équipe sur les lieux pour enquêter sur ces manœuvres.



Le scandale financier présumé à la Perception municipale de Ziguinchor gagne en gravité. A l’origine, la gestion des recettes publiques. Ce qui n’était, au départ, qu’un soupçon tend vers une vérité menaçant la stabilité de cette entité de l’administration locale au fur et à mesure que se multiplient les auditions et les révélations.



Sollicitée dans le cadre d’une dénonciation documentée, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a dépêché une mission dans la capitale du Sud pour démêler les fils d’une affaire aux contours aussi opaque que préoccupants. Contrairement aux informations relayées ici et là, il ne s’agit ni d’un audit de la gestion municipale, ni d’une opération généralisée.



Selon « L’Observateur » dans sa parution de ce vendredi, l’enquête vise un groupe d’agents de la perception municipale de Ziguinchor. Ces derniers, d’après le journal, sont suspectés d’avoir mis en place, en complicité avec des agents de la mairie, un système de falsification de documents comptables pour détourner des fonds publics.



Les enquêteurs s’intéressent particulièrement aux cas de perception illégale de recettes municipales, des montants encaissés de manière frauduleuse grâce à des écritures marpaillées ou à des documents réécrits. La mission envoyée par l’Ofnac s’emploie depuis quelques jours à passer au crible les indices disponibles, interrogeant tour à tour les acteurs cités dans le signalement.

























































