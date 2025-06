Kaffrine : un homme tue son frère après une bagarre

L’incident fait froid dans le dos. Un homme a tué son frère après une bagarre. Les faits se sont passés dans la région de Kaffrine. Selon l’APS, qui cite les sources sécuritaires, l’altercation a eu lieu à cause d’une affaire d’héritage.



Les circonstances du drame ne sont pas encore connues. Mais « le mis en cause a été arrêté par la gendarmerie et placé en garde à vue », explique la même source. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette affaire.



















































































Le Soleil