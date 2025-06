Vol de 59 millions francs CFA à Touba- L'identité du 5eme malandrin, finalement arrêté par la SU, révélée !

L'arrestation du 5eme suspect, membre du gang de filous, qui a réussi à chiper la somme de 59 briques à Touba, est devenue virale.



Il revient aux radars fureteurs de dakarposte qu'il s'agit d'un jeune répondant au nom de Maguette Kane, surnommé Under. Connu à Guédiawaye, ce jeune à la fleur de l'âge, s'était évaporé après avoir commis leur forfait dans la capitale du mouridisme.



Depuis lors, précisément le 22 Avril 2024 (date du signalement du larcin), les perspicaces limiers de la Sureté Urbaine de Dakar, qui l'avaient dans leur collimateur, était à ses trousses. Comme toutes choses (bonnes ou mauvaises ) ont une fin, Under tombe finalement, il y'a de cela 72 heures, dans la souricière des policiers de la SU.



Under, qui est passé à table (il a avoué sans ambages les faits ), a donc rejoint ses potos dans les lugubres dédales de la citadelle de Rebeuss.



Alpha Sam, Ameth dit Griot, Mame Thierno Gathie alias Thié, Oumar Ndoye et Maguette Kane croupissent en prison pour association de malfaiteurs, vols multiples en réunions commis avec violences, usage de moyens roulants et d'armes branches et d'un gaz neutralisant.