Air Sénégal : l’IGE enquête sur une perte de 6 milliards FCFA liée au Hajj 2024

L’Inspection générale d’État (IGE) poursuit son audit approfondi au sein d’Air Sénégal. Après avoir passé au crible l’achat de cinq avions tchèques pour un montant total de 40 milliards de francs CFA, l’IGE concentre désormais ses investigations sur la gestion du Hajj 2024, un marché de transport des pèlerins estimé à plus de 15 milliards de francs CFA.



L’objectif est de comprendre les raisons d’une « perte sèche » de six milliards de francs CFA, déclarée par l’ancienne direction générale de la compagnie, alors dirigée par Alioune Badara FALL, révèle Le Témoin. Une note d’information interne, dont le journal a obtenu copie, précise : « Par mesures d’équité, nous vous informons que la compagnie Air Sénégal a subi une perte de six milliards dans le marché Pèlerinage Hajj 2024 ».





Cependant, cette déclaration officielle n’a pas convaincu la majorité du personnel cadre d’Air Sénégal. Pilotes, financiers, managers et logisticiens demeurent sceptiques face à ce qu’ils considèrent comme une justification peu crédible de la débâcle financière.



Pour rappel, la compagnie nationale était chargée du transport de 13 000 pèlerins sénégalais à l’occasion du Hajj 2024. Mais confrontée à d’importantes difficultés logistiques, elle a dû sous-traiter le transport de la moitié des pèlerins à la compagnie saoudienne Flynas. Un choix lourd de conséquences : tandis que Flynas aurait tiré profit de ce marché jugé très lucratif, Air Sénégal, elle, a enregistré une perte significative. Une situation que le journal résume d’une formule cinglante : cette perte est « trop belle pour être vraie ».



Cet épisode intervient dans un contexte plus large de dysfonctionnements financiers au sein d’Air Sénégal. En seulement huit ans d’existence, ces défaillances sont estimées à plus de 200 milliards de francs CFA. Le Témoin parle de « corruption, gabegie, clientélisme et mauvaise gestion », des dérives qui ont conduit le président Bassirou Diomaye FAYE à ordonner une série d’audits rigoureux pour faire toute la lumière sur la gouvernance de la compagnie nationale.











































WALF