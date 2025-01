Air Sénégal : la mafia des billets “staff travel” dévoilée…200 millions de FCFA envolés

La compagnie nationale Air Sénégal traverse une zone de turbulences sans précédent, et cette fois, ce ne sont pas les vents de l’Atlantique qui sont en cause. Sous la houlette d’El Hadji Tidiane Ndiaye, nouveau directeur général, un audit interne explosif a mis au jour un réseau frauduleux opérant autour des billets « staff travel », des tickets à prix réduit réservés au personnel. Dans un article exclusif, le quotidien Libération lève le voile sur une affaire qui pourrait secouer jusqu’aux plus hautes sphères de la compagnie.



200 millions de FCFA envolés : la Dic en action



Selon Libération, le préjudice provisoire lié à ces pratiques frauduleuses s’élève à près de 200 millions de FCFA. Des billets destinés au personnel auraient été détournés pour être revendus illégalement sur le marché noir. Pire encore, des billets commerciaux auraient emprunté des circuits occultes sans que les fonds générés ne rejoignent les caisses de la compagnie. Résultat ? Air Sénégal aurait été victime d’un véritable pillage systématique, orchestré par une mafia bien rodée.



L’affaire prend une tournure judiciaire avec l’intervention de la Division des investigations criminelles (Dic), actuellement en première ligne dans cette enquête. Déjà, la cheffe du service « Staff Travel » a été arrêtée discrètement à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et placée en garde à vue. Lors de son audition, Libération révèle qu’elle aurait non seulement reconnu une partie des faits, mais également impliqué un ancien haut responsable de la compagnie, ouvrant ainsi la voie à des ramifications plus profondes.



Un système bien huilé mis à nu



La vente des billets « Staff Travel » à des tiers, ainsi que celle de billets commerciaux à travers des circuits parallèles, témoigne de la sophistication du réseau. Ces pratiques auraient permis à des individus de détourner massivement les ressources de la compagnie, aggravant une situation financière déjà fragile.



Le directeur général, El Hadji Tidiane Ndiaye, ne compte pas en rester là. Sa plainte, déposée suite aux résultats accablants de l’audit, marque un tournant décisif dans la gestion de la crise. Pour Libération, ce coup de balai pourrait mettre à nu d’autres dysfonctionnements internes qui fragilisent la compagnie nationale, censée être le fleuron du transport aérien sénégalais.



Une tempête en vue ?



Alors que la Dic poursuit ses investigations, les révélations ne cessent de s’accumuler. Qui sont les autres acteurs impliqués ? Quel est le véritable bilan financier de ce pillage ? L’arrestation de la cheffe du service pourrait n’être que la première d’une longue série.



Air Sénégal, censée incarner l’ambition d’un Sénégal moderne, fait face à une épreuve décisive. Comme le conclut Libération : « Ce scandale pourrait faire tomber beaucoup de têtes. » Une chose est certaine : les prochains jours seront cruciaux pour la crédibilité de la compagnie et la lutte contre la délinquance financière.



















































dakaractu