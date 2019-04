Air Sénégal : un ancien député porte plainte contre Philippe Bohn

L’ancien parlementaire Cheikhou Oumar Sy, a décidé de porter plainte contre Philippe Bohn, le désormais ex boss d’Air Sénégal et son ancien adjoint. Il a annoncé sa décision sur sa page Facebook.



« Et voilà !!! Recruter un mercenaire de l'aéronautique qui vient nous larguer deux Airbus A330 Néo dont on n’a nullement besoin. Il met Air Sénégal en faillite avant que la compagnie ne décolle, prends sa commission et va ouvrir un cabinet conseil en aéronautique, avec le numéro deux qui le secondait dans le pillage de nos maigres ressources, à Dubaï. C'est le summum d'un crime économique organisé. Si l'Assemblée nationale n'ouvre pas une enquête sur la gestion de Philippe Bohn ou que le Procureur de la République ne se saisisse de ce cas exceptionnel de banditisme au col blanc, cela veut dire que nous n'avons plus une République en place. Je porterai plainte personnellement contre Philippe Bohn et Jérôme Maillet auprès du procureur de la république ».