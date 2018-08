Alassane Samba Diop assure que Yérim Sow n’est pas dans leur projet

Alassane Samba Diop dément tout : « il n’y a aucun milliardaire dans ce projet » L’un des principaux concernés dans cette affaire de démission, a tout balayé d’un revers de la main. Selon Alassane Samba Diop, joint au téléphone par PressAfrik, Yérim Sow n’est en rien concerné dans leur projet. « C’est un tissu de mensonges ça. Il n’y a aucun milliardaire derrière ce projet. C’est des mensonges tout ça », insiste-t-il, avant de nous rediriger vers Mamoudou Ibra Kane, dont il dit qu’il est au centre dudit projet. Malheureusement pour nous, monsieur Kane n’a pas décroché nos multiples appels. Tantôt, il était en train de communiquer, tantôt ça sonnait dans le vide. Dans tous les cas, les prochains jours et le lancement du projet annoncé dans le communiqué de samedi, pourront édifier encore plus les uns et les autres sur le rôle joué par Yérim Sow dans les départs de ces deux grands cadres du Groupe Futurs Médias. Alassane Samba Diop dément tout : « il n’y a aucun milliardaire dans ce projet » L’un des principaux concernés dans cette affaire de démission, a tout balayé d’un revers de la main. Selon Alassane Samba Diop, joint au téléphone par PressAfrik, Yérim Sow n’est en rien concerné dans leur projet. « C’est un tissu de mensonges ça. Il n’y a aucun milliardaire derrière ce projet. C’est des mensonges tout ça », insiste-t-il, avant de nous rediriger vers Mamoudou Ibra Kane, dont il dit qu’il est au centre dudit projet. Malheureusement pour nous, monsieur Kane n’a pas décroché nos multiples appels. Tantôt, il était en train de communiquer, tantôt ça sonnait dans le vide. Dans tous les cas, les prochains jours et le lancement du projet annoncé dans le communiqué de samedi, pourront édifier encore plus les uns et les autres sur le rôle joué par Yérim Sow dans les départs de ces deux grands cadres du Groupe Futurs Médias. Alassane-Samba-Diop-2-1 Série de démissions à la TFM: la première réaction de Alassane Samba Diop !