Alerte FAKE NEWS : Le Ministère des Transports dément l’affiche sur les radars à 110 km/h sur l’autoroute

Dans un communiqué, le Ministère des Transports terrestres et aériens apporte une mise au point : « Ce document n’émane ni de ses services, ni des forces de l’ordre, et qu’aucune des informations qu’il véhicule n’a de caractère officiel. »



Le Ministère précise que les seuils de vitesse, les montants d’amendes et les mesures coercitives affichés ne reposent sur aucun acte réglementaire en vigueur et ne peuvent donc être opposés aux usagers.



Le Ministère appelle à la plus grande prudence face à la circulation d’informations non vérifiées, « susceptibles d’entretenir la confusion sur un sujet aussi sensible que la sécurité routière ». Seules les communications via les canaux officiels du Ministère font foi.



Le communiqué rappelle toutefois qu’« un projet de déploiement d’un système de contrôle automatisé de la circulation routière est effectivement en cours d’élaboration au sein du MiTTA ». Les modalités techniques, juridiques et opérationnelles sont encore en cours de finalisation.



Une communication officielle et une campagne de sensibilisation seront lancées « en temps opportun et prêt à toute mise en service », conformément à la loi.



En attendant, le Ministère réaffirme son engagement pour la sécurité routière et invite tous les conducteurs à respecter le Code de la route.





















































igfm