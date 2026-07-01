Coupe du monde 2026 - Un doublé de Kylian Mbappé et la France ne fait qu'une bouchée de la Suède pour retrouver le Paraguay en 8es

Le rouleau compresseur français poursuit sa route dans ce Mondial 2026. Les Bleus ont surclassé la Suède, mardi, en 16e de finale dans la banlieue de New York (3-0). Si les Suédois sont bien entrés dans la rencontre, les hommes de Didier Deschamps ont fait parler leur force de frappe offensive avec un doublé de Kylian Mbappé (45e et 74e) et un but de Bradley Barcola (52e). Brillant, Michael Olise a signé deux passes décisives et la France rejoint le Paraguay en 8e de finale.



Avec Barcola et Lucas Digne titulaires sur le flanc gauche, les Bleus sont pourtant entrés doucement dans leur match face à des Suédois d'abords plus mordants. William Saliba et Dayot Upamecano ont notamment dû couvrir en défense face à Alexander Isak et Viktor Gÿokeres, souvent cherchés en profondeur. Les centraux tricolores s'en sont solidement sortis.





Les poteaux suédois n'ont fait que retarder l'échéance



Les joueurs de Deschamps ont mis vingt minutes à réellement enclencher la première symbolisée par une accélération et une frappe hors-cadre de Barcola (20e). Dans la foulée, Mbappé s'est vu refuser un but pour hors-jeu (21e). Les Français ont commencé à pousser fort avec une frappe du volontaire Adrien Rabiot (30e) puis un incroyable tir sur le poteau signé Mbappé (32e). Olise, lui, a envoyé un fantastique ciseau retourné sur le montant également (35e).





Les Bleus ont insisté encore et encore puis trouvé la faille sur un corner joué court par Olise et Ousmane Dembélé pour permettre à Mbappé de placer un tir du droit au fond des filets de Jacob Widell Zetterstrom (1-0, 45e). Il ne fallait toutefois pas se déconcentrer et le rassurant Jules Koundé est intervenu efficacement devant la cage de Mike Maignan (45e+2).





6 buts pour Mbappé dans ce Mondial



Après la pause, la France a vite fait le break par l'intermédiaire de Barcola sur un service de l'inspiré Olise (2-0, 53e). Un second but dans ce Mondial pour le Parisien. Le gardien scandinave s'est interposé face à une frappe enroulée d'Olise (61e) puis dans un duel avec le Munichois (71e). Il s'est cependant de nouveau incliné devant Mbappé, joliment servi par Olise (3-0, 74e).

Le capitaine français compte maintenant 6 réalisations dans ce Mondial et rejoint Lionel Messi en tête du classement des buteurs. Olise domine celui des passeurs avec déjà 5 offrandes. Barcola, lui, aurait même encore pu corser l'addition (82e) alors que Mike Maignan est resté concentré jusqu'au bout face à Gyökeres (89e). La machine tricolore est lancée et se tourne déjà vers Philadelphie et le 8e de finale face au Paraguay le samedi 4 juillet.