Justice- Prestation de serment de 35 nouveaux magistrats

C’est une cérémonie d'une haute portée républicaine qui s'est tenue ce mardi à Dakar. Portant officiellement sur les fonts baptismaux la 20ème promotion du CFJ, l'événement a consacré le mérite de 35 jeunes Sénégalais déclarés aptes à embrasser la délicate fonction de magistrat. Un effectif frais et rigoureux prêt à s'asseoir à « la table des grands bâtisseurs de la justice » après deux années d’efforts soutenus.



Dior Fall Sow : Une marraine en lettres d'or





Cette promotion 2024-2026 a le privilège d'arborer le nom d'une figure légendaire du droit sénégalais et international : Dior Fall Sow. Première femme nommée Procureure au Sénégal en 1976, sa carrière est un modèle d'excellence





De la Direction nationale de l’Éducation surveillée au secteur privé chez Sonatel-Orange, jusqu'aux plus hautes sphères internationales comme conseillère et Avocate générale principale auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) ou conseillère pour la Cour pénale internationale (CPI), son parcours incarne la passion absolue pour la justice et le culte du travail.



L'indépendance de la justice face aux réalités du terrain





Invité par le Président de la République à réfléchir sur le thème « l’indépendance de la justice, fondement de l’État de droit », le Directeur Général du CFJ a livré une analyse sans concession, rappelant que l’indépendance doit s'apprécier sous deux angles : Au plan fonctionnel : Permettre au juge de trancher à l'abri de toutes pressions ou instructions. Au plan institutionnel : Garantir une autonomie totale du système vis-à-vis des autres pouvoirs et groupes de pression.



Le Directeur du Centre de formation judiciaire, Souleymane Téliko a mis en exergue l'épisode historique du 15 février 2024. Alors que le pays vacillait sous la menace d'un report de l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel avait courageusement fait passer l'État de droit du « virtuel au réel » en brisant net la tentative de report en dehors des clous constitutionnels. Un rappel de l'impact direct du juge sur la paix civile et la stabilité institutionnelle.



Rompre avec « l'ambiguïté institutionnelle » : Trois chantiers majeurs





Malgré les lettres de noblesse de la justice sénégalaise, le diagnostic pose des limites structurelles persistantes. Pour le CFJ, la justice subit encore, par certains aspects, la logique d'un simple service public ordinaire. Trois verrous doivent sauter pour parfaire l'État de droit : La précarité statutaire des magistrats : Bien que le principe d'inamovibilité soit inscrit dans la Constitution, des zones de fragilité persistent pour immuniser totalement le juge contre la dépendance institutionnelle. La dépendance budgétaire : Les juridictions restent tributaires d'instances extérieures pour l'allocation et la gestion de leurs propres ressources humaines, matérielles et financières. Une justice libre doit maîtriser ses moyens. L’autonomie du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) : C'est la proposition phare du discours. Il est jugé impératif de faire muter le CSM d'un rôle purement consultatif vers un véritable organe de proposition et de décision.



Un héritage vivant à faire évoluer





Loin de jeter le discrédit sur l'héritage des anciens, cet appel à un changement de paradigme se veut une modernisation nécessaire. La justice sénégalaise reste l'une des plus professionnelles et crédibles du continent.



Mais, pour conclure sur une note hautement philosophique empruntée à Jean Jaurès, le Directeur Général a rappelé : « C’est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source ». Charge désormais aux gouvernants et à ces 35 nouveaux magistrats de mener le navire de la justice vers ce grand large d'indépendance absolue.



























































Igfm