Alexeï Navalny présente «des traces d'empoisonnement» selon ses médecins allemands

« Les résultats cliniques indiquent une intoxication par une substance du groupe des inhibiteurs de la cholinestérase » indique l'hôpital berlinois de la Charité. Le poison spécifique « n'a pas encore été identifié et une nouvelle analyse de grande envergure a été lancée », prévient-il.



« L'issue de la maladie reste incertaine » et des séquelles à long terme, « en particulier dans le domaine du système nerveux, ne peuvent être exclues à ce stade », ajoute l'établissement berlinois, un des plus réputés au monde.



Alexeï Navalny a été évacué samedi matin vers Berlin dans un jet privé affrété par une ONG allemande, au terme d'une journée de bras de fer entre sa famille et les médecins russes, qui ont d'abord affirmé que son état était trop instable, avant de donner leur feu vert. Il « se trouve dans une unité de soins intensifs et il est toujours dans un coma artificiel », précise l'hôpital, « son état de santé est grave, mais sa vie n'est pas en danger ». Les médecins berlinois ont examiné le patient « de manière approfondie ».



L'opposant numéro un au régime de Vladimir Poutine est traité avec un antidote, assure l'hôpital. Les médecins russes qui l'ont pris en charge en Sibérie jusqu'à samedi assuraient eux ne pas avoir trouvé de trace d'empoisonnement.