Aliou Sall déchargé de ses fonctions à la CDC ? : le frère du Président annonce un « changement dans sa carrière » en Septembre

Macky Sall, le Chef de l’État a pris la décision d’enlever Aliou Sall de la tête de la Caisse des dépôts et consignation (Cdc). C’est ce que révèle le journal « le Quotidien » qui indique que le Président Sall a même déjà fait part au conseil d’administration de la boite, de sa volonté de décharger Aliou Sall de cette fonction. Cela après que ce dernier soit cité dans le scandale révélé par la BBC dans leur documentaire sur Petro Tim. Sur facebook, le frère du Président a laissé un message énigmatique à ses suiveurs.



Même s’il a déjà répété à Dakaractu, « ne pas envisager de démissionner » au moment fort de la contestation, c’est-à-dire au lendemain de la publication de cette émission, Aliou Sall l’a réaffirmé : « Démissionner c’est donner raison à mes adversaires et à mes accusateurs ».



Cependant comme pour confirmer l’information du journal, il a tenu à révéler qu’il envisageait « un changement dans sa carrière au mois de septembre prochain. » Il a indiqué avoir déjà annoncé ce « changement » à qui de droit, « avant même le déclenchement de cette cabale ».



Selon Aliou Sall, sauf décret divin ou décret présidentiel, aucun changement de ce plan « pour faire plaisir aux manipulateurs ».



Il a aussi annoncé une plainte dès la semaine prochaine en bonne et due forme. Et que son statut de Directeur général de la CDC ne l’empêcherait nullement d’ester en justice ou de répondre à la justice. « Je ferai les deux certainement » a-t-il conclu.