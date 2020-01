Alioune Badara Cissé veut une rencontre entre Macky et Noo lank

Le médiateur de la République attend régler le problème de Noo lank. Après avoir reçu la semaine dernière les responsables de ce collectif qui est contre la hausse du prix de l’électricité au Sénégal, il veut inviter au tour d’une table le chef de l’Etat, Macky Sall et les responsables de ce collectif.



« Je leur ai demandé et si le chef de l’Etat souhaite vous rencontrer ?, ils ont répondu, on ne s’y oppose pas. Nous sommes quand même des citoyens. Je l’ai mentionné sur mon compte rendu que j’ai adressé au chef de l’Etat », a révélé M. Cissé, lors de l’émission Grand Jury ce dimanche 12 janvier 2020 sur la Rfm.



Son souhait sera-t-il exhaussé ? Alioune Badara Cissé dit ne pas voir ce qui empêcherait le chef de l’Etat de rencontrer ces jeunes qui sont extrêmement bien formés et qui sont d’une bonne courtoisie. Il a affirmé que les jeunes qu’il a reçus n’ont manifesté aucune objection sur une éventuelle rencontre avec Macky Sall.















Le Quotidien