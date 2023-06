Alioune Sarr, ancien ministre du Tourisme : « Akon City, une déception »

« Oui, c’est vrai que pour le projet Akon city, cela a été une déception. J’en ai même déjà parlé à Dioum (Mbacké Dioum, proche de l’artiste sénégalo-américain) en lui disant que s’il ne respecte pas les délais prévus, c’est toujours une déception. N’oublions pas que lorsque Akon a lancé ce projet, le président de la République l’a reçu et a donné des instructions.



À l’époque, j’y avais travaillé avec Mahammed Dionne (l’ancien Premier ministre), l’Apix, la Sapco et tous les acteurs, pour que, justement, on leur octroie 50 ha et qu’on réalise le projet sur trois ans. Il avait donné plusieurs explications sur le projet et il y a eu des échanges de courriers entre Akon et la Sapco sur ce dossier.



Si c’était à refaire, je n’hésiterais pas car je pense que si un fils du Sénégal, Alioune Thiam, veut investir dans le secteur hôtelier, l’Etat doit lui apporter son soutien et l’accompagner. Mais s’il a des difficultés financières avec ses partenaires, cela n’est pas bon pour sa crédibilité et pour la destination Sénégal.



Je rappelle aussi que si l’Etat vous cède des terres, et qu’il vous dise par exemple qu’on vous donne un délai de 3 ans, si au bout de ces trois ans vous ne réalisez rien, l’Etat récupère ses terres. Je ne suis plus dans le gouvernement, mais je pense que la Sapco est en train de faire son travail dans ce dossier ».





































dakaramatin