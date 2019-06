Allocution du Pr Alassane Ouattara à l’occasion du dîner offert en l’honneur de son homologue Macky Sall

Monsieur le Président de la République du Sénégal, Cher frère ;

Madame la Première Dame du Sénégal, Chère belle-soeur;

Madame la Première Dame de Côte d’Ivoire;

Monsieur le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire et Madame ;

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Madame et Messieurs les Présidents des Institutions de la République ;

Mesdames et Messieurs les membres des Gouvernements de la République du Sénégal et de la République de Côte d’Ivoire ;

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Mission Diplomatique ;

Distingués Invités ;

Mesdames et Messieurs,



Monsieur le Président Macky SALL, Cher frère,



Nous sommes particulièrement heureux et honorés, la Première Dame, Madame Dominique OUATTARA, et moi-même, de vous accueillir à Abidjan, en compagnie de votre épouse, Madame Marième Faye SALL et de l’importante délégation sénégalaise, à l’occasion de la Visite d’Etat que vous effectuez en Côte d’Ivoire, la première depuis votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays. Le Peuple ivoirien vous dit : « Akwaba » !



Monsieur le Président, Cher frère,



Votre visite témoigne de l’exemplarité et de l’excellence des relations d’amitié, de fraternité et de coopération qu’entretiennent nos deux Etats.

Elle illustre également la continuité des liens séculaires et privilégiés qui unissent nos deux peuples.

Oui, Monsieur le Président, les peuples sénégalais et ivoirien sont deux peuples frères.

Hier, nos devanciers, les Présidents Léopold Sedar SENGHOR et Félix HOUPHOUET-BOIGNY, ont mené le combat pour l’indépendance et la souveraineté de nos pays respectifs. Aujourd’hui, vous et moi, avons la lourde responsabilité de mener, ensemble, le combat pour le développement de nos Etats en vue de les conduire vers l’émergence.

A cet effet, plusieurs Accords de coopération ont permis d’enrichir nos relations multiformes.

Le défi aujourd’hui est de moderniser davantage notre cadre de coopération et d’impulser un nouveau dynamisme à nos échanges économiques et culturels.

Nous devons aussi faire de l’axe Dakar-Yamoussoukro, un modèle réussi de coopération Sud-Sud et de promotion de l’intégration régionale.



Monsieur le Président,



Au moment où vous entamez votre second mandat à la tête de la République du Sénégal, je voudrais saluer le grand réformateur, et vous féliciter pour votre courage politique et votre vision.

Vous avez initié d’importantes réformes qui font de l’économie sénégalaise l’une des plus dynamiques de l’Afrique de l’Ouest et du continent africain, avec un taux de croissance annuel moyen impressionnant de 7%, depuis 2016.

Nous suivons également avec grand intérêt les actions que vous menez pour faire du Sénégal un pays émergent, grâce à la mise en oeuvre efficace du Plan Stratégique Sénégal Emergent (PSE).



Monsieur le Président,



Votre action remarquable et votre détermination à promouvoir le développement humain dans votre pays et à réduire considérablement la pauvreté, sont partagées par le Gouvernement ivoirien.

En effet, tout comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire est résolument engagée sur la voie de l’émergence.

Le Gouvernement ivoirien a adopté d’importantes réformes structurelles et sectorielles qui ont abouti à une croissance exceptionnelle, à la consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit et de la cohésion nationale.

Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire est dotée d’Institutions fortes et d’un environnement des affaires très attractif.

Par ailleurs, nous nous attelons à mettre en oeuvre des actions sociales plus efficaces, qui permettront à nos compatriotes, notamment les couches sociales les plus vulnérables, de bénéficier encore plus des fruits de la croissance.



Monsieur le Président, Cher frère,



Le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont de fervents artisans de l’intégration économique et sociale sous- régionale.

Nous devons, pour cela, tout mettre en oeuvre pour que notre région parachève le chantier de la monnaie unique qui connait des avancées significatives.

Je voudrais aussi saluer votre engagement personnel et le rôle majeur que joue le Sénégal dans les discussions, en cours, sur la monnaie unique et la construction de l’Autoroute Abidjan-Lagos-Dakar, véritable épine dorsale de l’intégration économique en Afrique de l’Ouest.

Je veux également vous rendre hommage pour votre action déterminante au plan Africain et dans le cadre du multilatéralisme aux Nations Unies.

Vous avez notamment donné au NEPAD sa place centrale dans notre architecture continentale d’intégration.

J’adhère pleinement à votre vision dans le cadre de la mise en oeuvre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine que j’ai la lourde responsabilité de coordonner.



Monsieur le Président,



Notre sous-région qui dispose d’importantes ressources et qui a réalisé des avancées notables en matière d’intégration, est malheureusement confrontée à la dégradation de l’environnement sécuritaire.

Nos pays doivent poursuivre leur mobilisation contre le terrorisme et la piraterie maritime. Nous devons également trouver une réponse appropriée aux tensions intercommunautaires qui perdurent dans notre région et fragilisent la cohésion nationale.

La montée en puissance du G5 sahel doit se consolider rapidement afin d’apporter une réponse régionale plus efficace. Nos pays devront aussi renforcer le partage de renseignements et d’informations.

C’est consciente de cette urgence que la Côte d’Ivoire enverra bientôt, au Mali, dans le cadre de la MINUSMA, un Bataillon de 650 soldats pour aider au retour de la paix dans ce pays frère.

Je voudrais, à cet égard, saluer l’action et l’efficacité des contingents sénégalais déployés dans les Opérations de maintien de la paix des Nations Unies comme ils l’ont démontré en Côte d’Ivoire dans le cadre de l’ONUCI.



Monsieur le Président,



La présence en Côte d’Ivoire d’une forte communauté sénégalaise, établie de longue date et qui vit en parfaite symbiose avec les Ivoiriens, témoigne de la proximité qui a toujours existé entre Ivoiriens et Sénégalais.

De même, de nombreux Ivoiriens ont fait le choix de s’installer au Sénégal où ils vivent également en harmonie avec leurs frères et soeurs sénégalais.

Mon voeu le plus cher est que cette proximité devienne encore plus forte pour servir de modèle d’intégration réussie.



En matière d’intégration économique, je me réjouis de la tenue prochaine à Niamey, d’un Sommet extraordinaire de l’Union Africaine consacré au lancement officiel de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf), entrée en vigueur le 30 mai 2019.

Ce traité permettra, à travers la création d’un vaste marché unique continental, de stimuler le commerce intra africain et de renforcer la position de notre continent dans le commerce mondial.

A cet égard, je voudrais former le voeu de voir de plus en plus d’hommes d’affaires sénégalais investir en Côte d’Ivoire ainsi que de plus en plus d’hommes d’affaires ivoiriens investir au Sénégal, en vue de faire émerger des champions nationaux dans nos deux pays.

Nos législations respectives, saisissant l’opportunité de la ZLECAf, doivent leur offrir les mêmes avantages et encourager leurs initiatives.

Pour terminer, sachez Monsieur le Président, que je suis animé d’une foi inébranlable en l’avenir radieux des relations entre nos deux pays en raison de notre volonté commune de donner le meilleur de nous-mêmes dans le renforcement des relations sénégalo-ivoiriennes.



Excellences,



Honorables Invités,



Mesdames et Messieurs,



Je voudrais à présent vous inviter à vous lever et à lever vos verres, à la santé et au bonheur de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal et de Madame Marième SALL ainsi qu’à l’amitié et à la fraternité entre les peuples ivoirien et sénégalais.



Vive la République du Sénégal !



Vive la République de Côte d’Ivoire !



Vive la coopération ivoiro-sénégalaise !



Je vous remercie.