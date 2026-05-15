Alors qu'il devait prendre l'avion aujourd'hui pour la Mecque, Ndiaga Seck cueilli par les limiers de la DIC

Une arrestation à domicile juste avant un voyage en avion indique généralement une action planifiée par les autorités judiciaires pour empêcher une fuite, souvent liée à des enquêtes sur le grand banditisme, des faits gravissimes à 'limage de ce qu'il est convenu d'appeler le cas Ndiaga Seck visé par une enquête concernant des faits présumés d'actes contre nature et d'homosexualité.



Et, la police et/ou la gendarmerie agit sur la base d'informations reçues , suggérant une surveillance préalable ou des éléments de preuve récoltés ( aveux, dénonciations anonymes, fiches de renseignement, complices..).



Informée par l'intention du sieur Ndiaga Seck d'aller, ce vendredi, accomplir le grand pèlerinage (Hajj) aux lieux saints de l'Islam, (via Istanbul), la police, précisément la Division des Investigations, qui l'avait dans son collimateur, a vite procédé à son interpellation.



En effet, Dakarposte, qui a ses radars fureteurs un peu partout, a appris que Matar Ndiaga Seck avait fini de réserver un billet d'avion de la compagnie Turkish Airlines (à destination de Médine). La suite est connue: il n'aura pas la baraka, autrement dit la bénédiction divine de vivre cette expérience spirituelle pour un musulman. Du moins, pour cette année.









