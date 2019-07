Alors qu'il est en pèlerinage à la Mecque, le journaliste Alioune Badara Fall perd sa maman

Triste nouvelle pour notre confrère Alioune Badara Fall ex Directeur de Publication de l'Observateur! En effet, dakarposte a appris qu'ABF, comme on le surnomme, a perdu sa maman. Adja Aminata Ndiaye a finalement tiré sa révérence à PARIS.

Aux dernières nouvelles, des proches, parents et amis d'ABF s'activent pour le rapatriement de la dépouille.

Toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur et présente ses condoléances à Alioune Badara Fall (actuellement en pèlerinage à la Mecque), à sa famille éplorée bref à toute la presse Sénégalaise.

Qu'Allah, l'Omniscient l'accueille dans son paradis céleste et que la terre lui soit légère