Aly Ngouille se "bunkérise"

Que l'opposition se le tienne pour dit! C'est peine perdue si les pourfendeurs de l'actuel ministre de l'Intérieur du Sénégal réunis dans le Front dit Démocratique cherchent à manifester ce mardi devant le département ô combien névralgique dirigé par Aly Ngouille Ndiaye. La cause? Comme l'annonçait hier dakarposte et comme il fallait s'y attendre, il est quasi impossible d'accéder au ministère de l'Intérieur du Sénégal. Les radars fureteurs de dakarposte, dépêchés sur les lieux, ont en effet filmé un impressionnant dispositif sécuritaire sur tout le périmètre dudit ministère. Des check-point de la police ont été dressés un peu partout en centre-ville; compte non tenu des éléments en civil de la Sureté Urbaine entre autres commissariats déployés en renfort dans le "poumon économique du Sénégal" (ndlr: Sandaga et alentours)

En somme, le ministère de l'Intérieur est quadrillé comme pas possible. Sur toutes les voies menant vers ce département est placé un armada de policiers armé de grenades lacrymogènes et bien évidemment d'armes automatiques aux fins de parer à toute éventualité. Et, gare aux manifestants récalcitrants!

C'est dire...