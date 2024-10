Amadou BA contre-attaque: “Un gouvernement ne peut pas passer son temps à pleurnicher”

L’ancien Premier ministre se détache de son attitude républicaine pour porter des cops au tandem au pouvoir depuis le 02 avril 2024. Amadou BA, qui s’exprimait jeudi devant des responsables de sa coalition “Jamm Ak Njarin”, a appelé les nouveaux tenants du pouvoir à trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais qui ont eu confiance en eux, au lieu de passer leur temps à jeter le discrédit sur les autres. “Un gouvernement ne peut pas passer son temps à pleurnicher, à crier. Il est élu pour rassurer, et trouver des solutions”, a-t-il martelé devant ses militants des Parcelles Assainies.



Le leader de la Nouvelle Responsabilité ne s’est pas arrêté là. Il a jeté d’autres briques à Diomaye et SONKO. Allant même jusqu’à dire qu’ils ont déçu les Sénégalais. “Ils n’ont quand même que 6 mois à la tête du pays. Et, ils ont été élus pour 5 ans. Si vous voyez un seul Sénégalais qui est content de ce régime, montrez-le moi. Au contraire, tout le monde est stressé”, lance-t-il.



Amadou BA s’est implicitement exprimé sur la polémique des chiffres de la dette et du déficit budgétaire. “Ceux qui ne savent pas parlent. Ceux qui savent se taisent. J’avais dit que je préférais les observer pour voir où ils vont mener le pays. Je pensais qu’ils auraient 2 à 3 ans. Mais à l’épreuve, ils n’ont même pas eu un mois, et les Sénégalais sont en train de se plaindre sur tous les plans. ‘Xamonna ni fii la laniou dieum’ mais, ‘jubbanti weesul’. Et, c’est de leur responsabilité”, a-t-il déclaré.















































































Walf