Amadou Bâ vs Khadim Bâ : le conflit de famille dégénère

La guerre pour le contrôle de Locafrique entre le père, Amadou Bâ, et le fils, Khadim, n’est pas finie. On croyait le dossier clôt le 9 janvier dernier après que toutes les décisions du tribunal du commerce favorables au premier ont été confirmées en appel.

Ainsi le 11 avril dernier, un huissier de justice, assisté de gendarmes, avait expulsé Khadim Bâ et son équipe des locaux de Locafrique et permis à Amadou Bâ et la sienne de prendre leurs quartiers.

Mais d’après Les Échos, après le départ des gendarmes, Khadim Bâ, accompagné de nervis, aurait investi les lieux et réussi à déloger son père et ses collaborateurs avant d’en interdire l’accès à quiconque ne serait pas de son bord.

En guise de riposte, Amadou Bâ a porté plainte devant le procureur de la République contre son fils pour violation de domicile, voies de fait et rébellion et entrave à l’exécution d’une décision de justice.

Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, rapporte que Khadim Bâ est convoqué pour audition ce jeudi à la Section de recherches de la gendarmerie. Le journal souligne que le plaignant ainsi que des témoins ont déjà été entendus par les enquêteurs.