Ukraine : Zelensky dénonce "la campagne de terreur et d'intimidation" de Moscou

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reproché à la Russie d'intensifier ce qu'il appelle "une campagne de terreur destinée à intimider les civils ukrainiens". Dans une publication sur X, il a détaillé les dernières attaques perpétrées par le Kremlin contre l'Ukraine au cours des sept derniers jours.





Le président ukrainien affirme que la Russie a tiré plus de 1 800 drones, plus de 1 200 bombes aériennes guidées et 83 missiles de différents types en l'espace d'une semaine. En début de semaine, Kyiv a déclaré que la Russie avait lancé un tir de barrage (technique de tirs massifs) comprenant des missiles balistiques et des missiles de croisière très meurtriers.





Moscou affirme avoir pris le contrôle de certains territoires



Le ministère russe de la Défense a revendiqué d'importants victoires lors des dernières offensives, en particulier dans la région du Donbass. Le Kremlin affirme que ses forces ont pris le contrôle du villages de Mirne, dans la région de Donetsk.

Moscou dit contrôler un peu plus des deux tiers de la région de Donetsk, y compris la ville de Donetsk elle-même, et une grande partie du territoire environnant. Kyiv n'a pas commenté les affirmations de la Russie concernant la poursuite de son avancée.







Volodymyr Zelensky a toutefois noté que les forces de défense aérienne de l'Ukraine obtenaient de "bons résultats".

"Les drones intercepteurs fonctionnent particulièrement bien, avec des centaines de "Shaheds" russo-iraniens abattus au cours de la semaine dernière", a-t-il écrit.







Le président ukrainien a également fait part des efforts déployés pour renforcer les défenses aériennes ukrainiennes et faire progresser les technologies d'interception.

"Toutes les réunions avec les partenaires cette semaine ont porté sur l'amélioration de cette technologie. Je suis reconnaissant à tous ceux qui souhaitent investir dans la protection de la vie, ainsi qu'à nos guerriers qui protègent le ciel ukrainien".



Il a également demandé à ses alliés d'accroître la pression sur Moscou pour l'obliger à s'asseoir à la table des négociations et à mettre fin à l'invasion totale de son pays, qui dure depuis plus de trois ans.

"Les "Shaheds" sont l'un des moyens utilisés par la Russie pour prolonger la guerre. Nous devons neutraliser cette menace afin de mettre en œuvre la diplomatie plus rapidement", a affirmé Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien a exprimé sa gratitude aux alliés de l'Ukraine en Europe et aux États-Unis pour leur soutien continu et leur engagement à faire en sorte que l'Ukraine puisse continuer à repousser les attaques russes.



Il y a quelques jours, le président américain Donald Trump a annoncé que Washington enverrait des armes à l'Ukraine via l'OTAN.



La livraison d'armes, payée par les alliés européens de l'Ukraine et l'OTAN, comprend des systèmes de défense aérienne Patriot, que l'Ukraine réclame en raison de leur grande efficacité dans l'interception des attaques aériennes.