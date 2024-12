Amadou Hott reçu par le Pm, Ousmane Sonko

Le Premier Ministre Ousmane SONKO s’est entretenu ce mardi 10 décembre 2024 avec monsieur Amadou HOTT, candidat du Sénégal à la Présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD)

Les échanges conviviaux et constructifs ont principalement concerné les avancées de sa candidature portée officiellement par le Chef de l’Etat et l’ensemble du Gouvernement.

Dakarposte a appris qu'Amadou HOTT a rendu compte des prochaines étapes et a réitéré ses remerciements au Président de la République, au Premier Ministre et à tout le Gouvernement pour la grande mobilisation autour de sa candidature.