Amadou Tidiane Wone rejoint Hadjibou Soumaré

Amadou Tidiane Wone soutient la candidature d’Hadjibou Soumaré à la présidentielle de 2019. D’après L’AS, qui donne la nouvelle, Baba Wone a pris sa décision après mure réflexion et des échanges approfondis avec l’ancien Premier ministre. Le journal rapporte que l’ancien ministre de la Culture, qui met en avant son expérience et sa connaissance de l’État et des politiques économiques, est convaincu que Soumaré «est la seule alternative crédible» à Macky Sall. «Le parcours du président Soumaré suffit à faire de sa candidature l’une des plus sérieuses et plausibles. Une candidature possible et enfin souhaitable», s’exclame Baba Wone. L'ancien ministre de Wade de poursuivre : «Haut fonctionnaire, pur produit de ce que l’École sénégalaise offre de mieux, il a effectué une carrière, sans anicroches et sans histoires au Sénégal, jusqu’à la fonction de Premier ministre. Puis il servi la sous-région ouest-africaine comme président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.» Il conclut : «Cette double expérience nationale et internationale dans les domaines économiques, financiers et politiques, lui donne une vision globale et pointue sur les enjeux et les défis de l'heure.» Auteur: Seneweb