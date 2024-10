Ameth Ndoye placé en garde à vue pour infractions routières

Le chroniqueur Ameth Ndoye a été placé en garde à vue par la gendarmerie, suite à des accusations de défaut de permis de conduire ainsi que de faux et usage de faux.



Son arrestation a eu lieu, ce jeudi soir, dans un hôtel, après un point de presse, par les agents de la Brigade de recherches de Faidherbe. Il a ensuite été transféré à la brigade de Sebikotane pour être auditionné.



L'affaire remonte à un accident de la circulation survenu, il y a quelques jours, à Sebikotane. Selon les informations recueillies, M. Ndoye ne possédait pas de permis de conduire au moment de l'accident. De plus, le numéro de permis qu'il a présenté, associé à une contravention pour non-port de ceinture de sécurité, n’est pas enregistré à son nom.



Des vérifications effectuées auprès du service des mines ont révélé qu'un autre conducteur est le titulaire de ce permis, d'après les mêmes sources.



Il a affirmé quelques instants avant son arrestation qu'il était en règle et en possession de tous les documents nécessaires pour conduire sans problème.

L’enquête se poursuit pour établir les faits.











































LeSoleil